Населенные пункты Среднего Урала планируют полностью газифицировать

Как пишет Интерфакс, об этом сообщил губернатор Александр Мишарин на встрече с представителями Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. По словам губернатора, сегодня газифицировано только 70% населенных пунктов. Через 5 лет газ должен поступать в 100 процентов территорий. Кроме этого, губернатор считает, что газ должен стать доступным для населения. Для этого необходимо оптимизировать затраты на прокладку и на использование инфраструктуры