Населенные пункты Среднего Урала планируют полностью газифицировать
25 февраля 2010, 10:08ОбществоArtem
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Свердловская область к 2015 году планирует полностью завершить газификацию населенных пунктов.
Как пишет Интерфакс, об этом сообщил губернатор Александр Мишарин на встрече с представителями Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. По словам губернатора, сегодня газифицировано только 70% населенных пунктов. Через 5 лет газ должен поступать в 100 процентов территорий. Кроме этого, губернатор считает, что газ должен стать доступным для населения. Для этого необходимо оптимизировать затраты на прокладку и на использование инфраструктуры
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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