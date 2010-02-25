Письма с фронта будут читать на улицах в г. Нижний Тагил

В полдень 7-го мая в разных городах России актёры выйдут на улицы и будут читать фронтовые письма, рассказала нам режиссёр театральной студии «Зеркало» Алёна Галкина. В Нижнем Тагиле студию «Зеркало» уже решили поддержать Федерация детских объединений, франкофонный театр «Перспектива» и ДК Огнеупорщиков. Присоединиться к акции может любой тагильчанин. Можно принести письма, хранящиеся дома со времён войны. И даже самостоятельно прочитать их. С письмами можно обратиться к тем, кто уже решил поддержать акцию в Нижнем Тагиле.