Подростков незаконно привлекают к распространению агитации в г. Нижний Тагил

Так, в среду вечером задержаны два молодых тагильчанина 15-ти и 16-ти лет, которые разносили по подъездам агитматериалы с призывом голосовать за одну из партий на выборах в областную Думу. Как рассказал нам начальник отделения обеспечения общественного порядка ОВД по Ленинскому району Евгений Шевелёв, сейчас милиционеры устанавливают, кто именно склонил подростков нарушить закон, по которому участвовать в агитации могут только совершеннолетние россияне, то есть те, которым уже исполнилось 18 лет. Если выяснится, что это родственник или приятель, то есть так называемое физическое лицо, то ему придется заплатить штраф до 2-х тысяч рублей. А вот если удастся доказать, что на нарушение закона подростков толкнуло юрлицо – фирма или политическое объединение, - им уже придется выложить до 40-ка тысяч рублей. Что касается самих подростков, то им штрафные санкции не грозят. Но вот вечер, проведенный вместе с родителями в отделении милиции, оптимизма, явно, не добавит. Кроме того, обещанных денег за проделанную работу молодые агитаторы, скорее всего, не получат, считает Евгений Шевелев. Добавлю, что у задержанных 24-го февраля подростков изъяли 746 агитматериалов одной из партий. Пока они останутся в милиции.