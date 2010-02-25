Российские женщины живут на 13 лет дольше мужчин

Об этом говорится в докладе Генерального секретаря ООН "Охрана здоровья, заболеваемость, смертность и развитие", обнародованном накануне в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Самый значительный разрыв в продолжительности жизни - в Европе и в Латинской Америке. Самый маленький - в Африке. Там разница составляет меньше двух лет в пользу женщин. Медики связывают эту разницу в основном с биологическими факторами. В среднем в мире продолжительность жизни женщин составляет 70 лет, а мужчин - 65 лет.