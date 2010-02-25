Розничная надбавка на лекарства не должна превышать 36-ти %

Как пишет УрБК, максимальная розничная набавка в 36% устанавливается на медикаменты, цена которых ниже 50-ти рублей. Чем дороже лекарство, тем ниже наценка на него. Эти ограничения должны выполнятся во всех точках продажи медикаментов, независимо от формы собственности.