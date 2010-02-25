Розничная надбавка на лекарства не должна превышать 36-ти %
25 февраля 2010, 16:45ОбществоArtem
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Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила предельные надбавки к ценам на лекарственные средства.
Как пишет УрБК, максимальная розничная набавка в 36% устанавливается на медикаменты, цена которых ниже 50-ти рублей. Чем дороже лекарство, тем ниже наценка на него. Эти ограничения должны выполнятся во всех точках продажи медикаментов, независимо от формы собственности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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