Штрафы за нарушение ПДД можно будет оплатить в кредит
Комитет Госдумы по финансовому рынку внес на рассмотрение депутатов законопроект, предусматривающий выпуск карт для безналичной оплаты штрафов за нарушение ПДД на месте.
Об этом со ссылкой на председателя комитета Владислава Резника сообщает РИА Новости. Документ предлагает ввести в России карты обязательного страхования, по которым можно будет идентифицировать владельца автомобиля, а также получить информацию о наличии полиса ОСАГО. "Водитель, используя эту карту, в случае нарушения ПДД сможет на месте оплатить штраф. Средства просто спишут со счета водителя, - говорится в пояснении к законопроекту. - Если средств для уплаты штрафа на счете будет недостаточно, банк предоставит кредит на эту сумму". Если же водитель будет затягивать с оплатой штрафов, то полис обязательного автострахования на следующий год он не получит. По мнению разработчиков, такая схема позволит снизить коррупцию на российских дорогах, упростит оплату штрафов и повысит их собираемость. Как отметил Резник, Государственное правовое управление администрации президента уже поддержало законопроект.
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