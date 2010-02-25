Штрафы за нарушение ПДД можно будет оплатить в кредит

Об этом со ссылкой на председателя комитета Владислава Резника сообщает РИА Новости. Документ предлагает ввести в России карты обязательного страхования, по которым можно будет идентифицировать владельца автомобиля, а также получить информацию о наличии полиса ОСАГО. "Водитель, используя эту карту, в случае нарушения ПДД сможет на месте оплатить штраф. Средства просто спишут со счета водителя, - говорится в пояснении к законопроекту. - Если средств для уплаты штрафа на счете будет недостаточно, банк предоставит кредит на эту сумму". Если же водитель будет затягивать с оплатой штрафов, то полис обязательного автострахования на следующий год он не получит. По мнению разработчиков, такая схема позволит снизить коррупцию на российских дорогах, упростит оплату штрафов и повысит их собираемость. Как отметил Резник, Государственное правовое управление администрации президента уже поддержало законопроект.