Ситуацию с ОРВИ в г. Нижний Тагил медики называют благополучной
25 февраля 2010, 11:18ОбществоArtem
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Резкого подъема заболеваемости пока не регистрируется.
Как рассказала нам заместитель начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Котова, с начала года острыми вирусными инфекциями переболели, без малого, 2 тысячи тагильчан. Чаще всего болеют маленькие дети. По данным на 19-е февраля на карантин были закрыты 8 групп в 7-ми детсадах Нижнего Тагила. Эпидлаборатория за неделю изучила пробы 20-ти заболевших. Вирусов гриппа – сезонного и высокопатогенного, - в них не выявлено.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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