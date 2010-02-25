Ситуацию с ОРВИ в г. Нижний Тагил медики называют благополучной

Как рассказала нам заместитель начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Котова, с начала года острыми вирусными инфекциями переболели, без малого, 2 тысячи тагильчан. Чаще всего болеют маленькие дети. По данным на 19-е февраля на карантин были закрыты 8 групп в 7-ми детсадах Нижнего Тагила. Эпидлаборатория за неделю изучила пробы 20-ти заболевших. Вирусов гриппа – сезонного и высокопатогенного, - в них не выявлено.