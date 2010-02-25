Тагильчане стали чаще заражаться ротавирусными инфекциями
25 февраля 2010, 16:42ОбществоArtem
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В городе, как и в целом в Свердловской области регистрируется сезонный подъем заболеваемости так называемым «кишечным гриппом».
Тяжелее заболевание протекает у детей. У малышей поднимается температура, начинается рвота и жидкий стул, при этом воспаляется и носоглотка. Как рассказала нам заместитель начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Котова, при таких симптомах надо срочно обращаться за помощью к медикам, чтобы не допустить обезвоживания детского организма. У взрослых болезнь протекает, обычно, в более легкой форме. Чтобы обезопасить себя, необходимо пить только кипяченую воду, не употреблять просроченные продукты, тщательно соблюдать личную гигиену. Как отметила Ольга Котова, в качестве профилактики в сезон ротавирусных инфекций можно принимать арбидол.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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