Тагильчане стали чаще заражаться ротавирусными инфекциями

Тяжелее заболевание протекает у детей. У малышей поднимается температура, начинается рвота и жидкий стул, при этом воспаляется и носоглотка. Как рассказала нам заместитель начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Котова, при таких симптомах надо срочно обращаться за помощью к медикам, чтобы не допустить обезвоживания детского организма. У взрослых болезнь протекает, обычно, в более легкой форме. Чтобы обезопасить себя, необходимо пить только кипяченую воду, не употреблять просроченные продукты, тщательно соблюдать личную гигиену. Как отметила Ольга Котова, в качестве профилактики в сезон ротавирусных инфекций можно принимать арбидол.