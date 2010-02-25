Тагильский педагог вошел в элиту российского образования

В Екатеринбурге вручают национальную премию «Элита российского образования». В этом году в число лауреатов попала тагильчанка. В номинации «Лучший инновационный проект» диплом получит учитель русского языка и литературы школы №50 Лариса Булыгина. Она разработала механизм оценки у школьников умения общаться. Как отметили в управлении образования Нижнего Тагила, Елена Булыгина давно и активно занимается инновационными разработками в области образования.