Тагильский педагог вошел в элиту российского образования
25 февраля 2010, 10:30ОбществоArtem
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Учитель русского языка и литературы из Нижнего Тагила вошла в элиту российского образования.
В Екатеринбурге вручают национальную премию «Элита российского образования». В этом году в число лауреатов попала тагильчанка. В номинации «Лучший инновационный проект» диплом получит учитель русского языка и литературы школы №50 Лариса Булыгина. Она разработала механизм оценки у школьников умения общаться. Как отметили в управлении образования Нижнего Тагила, Елена Булыгина давно и активно занимается инновационными разработками в области образования.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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