У тагильских школьников есть возможность написать президенту
25 февраля 2010, 16:21ОбществоArtem
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8-ой Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» объявлен в Свердловской области.
Среди номинаций есть «Письмо ветерану», «Письмо Президенту» и «Мой любимый вид спорта». Тагильские школьники могут отправлять свои работы до 15 августа. Кроме того, как сообщает ЕАН, аналогичный конкурс будет проводить и Всемирный почтовый союз. В этом году тема конкурса посвящена борьбе со СПИДом. Заявки на участие в этом конкурсе принимаются до 1 марта.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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