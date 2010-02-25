У тагильских школьников есть возможность написать президенту

Среди номинаций есть «Письмо ветерану», «Письмо Президенту» и «Мой любимый вид спорта». Тагильские школьники могут отправлять свои работы до 15 августа. Кроме того, как сообщает ЕАН, аналогичный конкурс будет проводить и Всемирный почтовый союз. В этом году тема конкурса посвящена борьбе со СПИДом. Заявки на участие в этом конкурсе принимаются до 1 марта.