Управления здравоохранения г. Нижний Тагил новый руководитель

Оксана Хулап 23 года проработала в областной клинической больнице № 1 в Екатеринбурге, из них 9 лет - заместителем главного врача. Как рассказали нам в управлении здравоохранения, свою кандидатуру на конкурс на замещение вакантной должности Оксана Хулап представила самостоятельно. Она переехала в Нижний Тагил из Екатеринбурга и уже приступила к работе. Добавлю, что Оксана Львовна окончила Свердловский государственный медицинский институт, получив квалификацию «Лечебное дело». Защитила диссертацию в НИИ общественного здоровья РАМН по теме: «Влияние конкурентной среды на деятельность многопрофильного лечебно-профилактического учреждения». Имеет высшую квалификационную категорию. Мэр Валентина Исаева перед новым начальником управления здравоохранения поставила приоритетную задачу - разработать стратегию развития здравоохранения в Нижнем Тагиле.