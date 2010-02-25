Уралвагонзавод подал заявку на создание 5 тыс. временных рабочих мест

Заявка направлена в рамках программы поддержки занятости населения Свердловской области на 2010 год. Об этом сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на официальный сайт предприятия. Общий объем финансирования Уралвагонзавода совместно с Нижнетагильским металлургическим комбинатом по всем мероприятиям областной программы поддержки занятости населения составит более 130-ти млн рублей, отмечает агентство.