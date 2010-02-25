Уралвагонзавод подал заявку на создание 5 тыс. временных рабочих мест
25 февраля 2010, 17:05ОбществоArtem
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Уралвагонзавод подал заявку на создание 5 тыс. временных рабочих мест с целью организации общественных работ.
Заявка направлена в рамках программы поддержки занятости населения Свердловской области на 2010 год. Об этом сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на официальный сайт предприятия. Общий объем финансирования Уралвагонзавода совместно с Нижнетагильским металлургическим комбинатом по всем мероприятиям областной программы поддержки занятости населения составит более 130-ти млн рублей, отмечает агентство.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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