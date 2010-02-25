В ближайшие дни малообеспеченные жители г. Нижний Тагил получат скидки на лекарства
25 февраля 2010, 16:48ОбществоArtem
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С 1 марта в Нижнем Тагиле вводится дисконтная карта для малообеспеченных семей, которая будет действовать в сети аптек «03».
Это совместный проект аптечной сети, управления социальных программ и семейной политики, управления здравоохранения города. Карту получат тагильчане с доходом ниже прожиточного минимума, стоящие на учете в районных управлениях социальной защиты населения. «Дисконтка» выдаётся одна на семью, её срок действия – до 31 декабря 2010 года, сообщает управление здравоохранения. Для получения карты необходимо представить паспорт и заявление в управление социальных программ и семейной политики по адресу: пр. Ленина, 15, кабинет 7, прием каждый вторник с 9.00 до 12.00 и четверг с 13.00 до 17.00
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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