В г. Нижний Тагил инспектора ПДН избила пьяная женщина

Разыскивая малолетнего преступника, сбежавшего из спецшколы в Екатеринбурге, инспектор ПДН пришла к его родителям. 13-тилетний парень оказался там, но пьяная мать, чтобы дать сыну убежать, набросилась на представительницу правоохранительных органов. Она получила ушибы и ссадины. Прибывший наряд милиции утихомирил агрессивную тагильчанку. Против нее возбуждено уголовное дело за неповиновение сотруднику милиции. Как рассказал нам исполняющий обязанности начальника штаба УВД Нижнего Тагила Дмитрий Дроб, хулиганке грозит до 5-ти лет лишения свободы. По его словам, ранее уже были случаи, когда за сопротивление милиционерам тагильчан приговаривали к реальным срокам заключения. Так, мужчина укусил милиционера за палец и сел на 5 лет, рассказал Дмитрий Дроб.