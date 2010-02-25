В г. Нижний Тагил вспоминают Владимира Мотыля
25 февраля 2010, 16:14ОбществоArtem
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Творческая биография мастера, создавшего такие киношедевры как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни" и другие, связана с Нижним Тагилом.
В 50-х годах прошлого века он был режиссером в нижнетагильском театре драмы. Как рассказала нам заведующая литературной частью театра Ольга Черепова, здесь Владимир Мотыль проработал около 2-х лет. Сегодня в Москве он будет похоронен на Востряковском кладбище. Владимир Мотыль скончался в ночь на понедельник после тяжелой болезни в одной из столичных клиник. Соболезнования родным и близким Владимира Мотыля выразили президент России Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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