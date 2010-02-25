В несколько раз больше снега, чем в прошлом году, нужно вывезти из города Нижний Тагил этой зимой

А предстоит вывезти еще около 200-сот тысяч тонн снега. Об этом заявила глава Нижнего Тагила Валентина Исаева. Она призвала руководителей магазинов, кафе, ресторанов очистить закрепленные за ними территории и вывезти снег, а не оставлять его на проезжей части. В этом году капитальных ремонтов дорог, скорее всего, не будет. Придется ограничиться так называемыми «ямочными ремонтами». Причина – отсутствие денег. По словам Валентины Исаевой в этом году на дороги в бюджете города предусмотрено в 4 раза меньше денег, чем в 2009-м. Мэр отметила, что дорожный налог, который платят тагильские автомобилисты, весь уходит в федерацию. Нижний Тагил может претендовать только на деньги от оплаченных штрафов, в том числе, по линии ГИБДД.