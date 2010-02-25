Всего месяц остался, чтобы воспользоваться частью материнского капитала в г. Нижний Тагил

Заявление на выплату необходимо подать до 31 марта. При себе достаточно иметь оригиналы и копии: паспорта, сертификата на материнский капитал, и банковскую справку с реквизитами. Как сообщает Управление Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе, на сегодня подано почти 4 тысячи заявлений. Большая часть желающих уже получила деньги, которые можно потратить на свои нужды. На погашение жилищных кредитов подано 300 заявлений на сумму 80 миллионов рублей. Добавлю, что на начало февраля в Нижнем Тагиле выдано более 4.5 тысяч сертификатов на материнский капитал. Сегодня он составляет 343 тысячи 378 рублей