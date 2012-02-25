Банк опоздал? Комиссии вернутся!

В чем заключается ее суть, рассказывает Елена Неволина, начальник отдела расчетов Банка24.ру: «Благодаря действующей в банке системе Money Back вы можете рассчитывать на проведение всех платежей максимум в течение 1 часа. На практике – 2-5 минут. И знайте, что в случае задержки хотя бы на 1 минуту Банк24.ру возвращает деньги за платеж! При этом, если вам не понравилось обслуживание в Банке24.ру, вы так же вправе получить компенсацию, равную стоимости своего тарифного плана».

Положительный результат воплотился в цифрах. Объемы платежей постоянно растут, так, за последние 4 месяца клиенты Банка24.ру совершили более 1,3 миллиона операций на сумму более 220 миллиардов рублей. Система Money Back помогает контролировать банку скорость проведения платежей, выявлять все случаи нарушения сроков и работать с ними. С начала года система зафиксировала лишь несколько задержек в отправке средств клиентов, где время превышение было больше 1 минуты.