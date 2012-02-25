Тагильские дороги одних водителей объединяют, других делают врагами

Кто-то нарушил правила обгона и задел проезжающий автомобиль, кто-то, неумело паркуясь, помял кому-то бампер или оторвал зеркало, а другие, двигаясь по второстепенной дороге, принципиально не пропускают автомобили – все это считается дорожной аварией, и в таких случаях необходимо вызывать ГИБДД. По словам инспектора по пропаганде нижнетагильской ГИБДД Валентины Репиной, в большинстве случаев, причиной ДТП становится человеческий фактор, когда одни водители хотят доказать свое превосходство, а другие попросту не знают правил дорожного движения.

От тяжести понесенного ущерба зависит и последующий диалог участников аварии. Некоторые, сохраняя самообладание, пытаются поддержать «собрата по несчастью» и вместе разобраться в причине аварии. Но попадаются и водители, которые, выгораживая себя, пытаются силой доказать свою правоту. Так, 16 февраля рядом с управлением НТМК 70-летний водитель «Черри», поворачивая налево, врезался в «Тойоту», за рулем которой была женщина. Муж автоледи не посчитал нужным разобраться в ситуации, и избил пенсионера, рассказала нам Валентина Репина.