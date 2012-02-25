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В Нижнем Тагиле определен район-лидер по числу торчащей арматуры на дорогах и тротуарах
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле определен район-лидер по числу торчащей арматуры на дорогах и тротуарах

25 февраля 2012, 19:49Общество
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