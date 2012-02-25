В Нижнем Тагиле определен район-лидер по числу торчащей арматуры на дорогах и тротуарах

Арматура торчит обычно либо из плит, которыми выложена проезжая часть, либо из бордюров. Это одинаково опасно как для движения пешеходов, так и для движения автомобилей.

Это уже третья наша поездка по городу в поисках опасной арматуры. И, надо сказать, особо искать такие участки не надо - в городе многие дороги, особенно внутри дворов, сделаны из плит, которые уже разрушаются. Выступают куски арматуры и из бордюров. К сожалению, больше всего таких мест на Гальянке, сегодня за несколько часов работы мы обошли всего 4 или 5 дворов по улице Захарова, а устранили массу опасных кусков арматуры.

Огорчил и участок на недавно отремонтированной улице Карла Маркса. Видимо, по улице прошла снегоуборочная техника, зацепила бордюр и оголила изрядный кусок арматуры, -- рассказал TagilCity.ru один из активистов движения.

25 февраля активисты движения побывали в центре города и на КрасномКамне, на Вые и в Вагонке, но большее внимание уделили ГГМ - оттудапоступало больше всего тревожных сигналов. Как отметили активисты, жители домов, где проходят акции, активно помогают и сообщают о торчащей арматуре. Итого за несколькочасов работы было болторезом вырезано около 40 кусков арматуры, а такженесколько десятков металлических штырей были обезопасены с помощьюкувалды.