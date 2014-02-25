50 литров воды бесплатно: в Нижнем Тагиле начинает работу новая социальная программа
25 февраля 2014, 15:55Общество
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Потребители питьевой воды из автоматов, расположенных в разных районах города, наверное, уже увидели объявления, информирующие о социально-важной программе.
Текст объявления гласит:
Уважаемые потребители, наша компания внедряет программу социальной поддержки пенсионеров, ветеранов и инвалидов и малообеспеченных семей. Суть программы заключается в получении 50 литров воды бесплатно ежемесячно.
Кроме того, известно, что действие программы – бессрочное. Заявки принимаются по телефону 8-912-267-51-81. Срок рассмотрения – до 15 марта 2014 года. К слову, будет создана специальная комиссия, которая и решит, кому из тагильчан окажут такую помощь. Тагильчане, успевайте подавать свои заявки в программу и информируйте тех, кому это действительно необходимо.
Фотография с сайта «Тагил без ям»
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