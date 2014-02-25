50 литров воды бесплатно: в Нижнем Тагиле начинает работу новая социальная программа

Кроме того, известно, что действие программы – бессрочное. Заявки принимаются по телефону 8-912-267-51-81. Срок рассмотрения – до 15 марта 2014 года. К слову, будет создана специальная комиссия, которая и решит, кому из тагильчан окажут такую помощь. Тагильчане, успевайте подавать свои заявки в программу и информируйте тех, кому это действительно необходимо.