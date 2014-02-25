«Этажи» разыграют квартиру!

25 января для покупателей недвижимости стартовала новая акция «Квартира в подарок!».



«В розыгрыше примут участие покупатели и продавцы вторичной, загородной и коммерческой недвижимости, а также клиенты, купившие новостройку, — рассказывает Лилия Гадиева, первый заместитель директора федеральной риэлторской компании «Этажи» — Городов-участников становится всё больше. На этот раз будут соревноваться жители Тюмени, Москвы, Сургута, Нижневартовска, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Омска, Тобольска, Ишима, Ялуторовска. К участию допускается любое дееспособное физическое лицо, старше 18 лет, постоянно проживающее на территории Российской Федерации».



Подобные акции стали уже традицией, и проводятся четвёртый год подряд. В 2015-м году «Этажи» обещают вручить ключи от однокомнатной квартиры в городе-миллионнике. Ещё 50 участников получат поощрительные призы, среди которых полезные товары и техника для дома: телевизоры, микроволновые печи, кондиционеры и другие.



Процесс участия будет организован по привычной схеме: клиент совершает сделку, ему выдаётся индивидуальный купон, корешок которого человек бросает в специальный барабан.

В день розыгрыша, 28 января 2015 года в режиме прямой трансляции будет определён победитель, мероприятие можно будет посмотреть на сайте etagi.com.



Стоит отметить, что аналитики прогнозируют стабильность в 2014-м году и, вероятно, некоторое снижение стоимости, а потому, можно смело планировать покупки.