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ЕВРАЗ НТМК направил 80 млн рублей на масштабную модернизацию весового хозяйства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЕВРАЗ НТМК направил 80 млн рублей на масштабную модернизацию весового хозяйства

25 февраля 2014, 16:45ОбществоЕвгения
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