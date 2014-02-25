ЕВРАЗ НТМК направил 80 млн рублей на масштабную модернизацию весового хозяйства

Программа «Совершенствование весового хозяйства» принята на комбинате в 2013 году. Завершить 1 этап проекта планируется в 2014 году, второй этап – до конца 2016 года.

В рамках программы в основных цехах ЕВРАЗ НТМК установлена современная весоизмерительная техника. На днях в конвертерном цехе запущены в эксплуатацию две новые установки на участке машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Весы монтировались в условиях действующего производства. Новое оборудование предназначено для взвешивания литой стальной заготовки. Новые весы уже принимают грузы, поступающие с МНЛЗ-2 и МНЛЗ-3. В настоящее время у работников конвертерного цеха есть возможность точно определить массу стальной заготовки, направляемой в дальнейшем в прокатные цехи для производства проката строительного и транспортного назначения. Современное оборудование отличается высокой точностью и надежностью, позволяет выполнять автоматический ввод данных в систему.

Алексей Кушнарев, Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК:

Осенью 2013 года новые железнодорожные весы были введены в эксплуатацию в крупносортном цехе, в ближайшее время здесь будет завершена установка платформенных весов для взвешивания пакетов с готовым прокатом. Кроме того, начаты строительно-монтажные работы по установке 7 стеллажных весов в цехе прокатки широкополочных балок. Они также будут предназначены для взвешивания готовой продукции и повысят качество отгрузки металлопроката заказчикам. Их ввод в эксплуатацию планируется завершить до конца первого полугодия 2014 года.

Весоизмерительная техника - одна из самых важных на предприятии. Если кто-то желает купить трубу профильную, то ему следует отгрузить именно столько, сколько оплачено - а как это сделать без надежных весов. Именно поэтому так доволен отдел учета и транспортировки - теперь всё будет взвешено и подсчитано.