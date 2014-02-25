«Гран При для Мурки», или никаких породистых кошек: в Нижнем Тагиле пройдет пушистая выставка

Вы являетесь хозяином самой обычной кошки или кота? Тогда эта выставка для Вас. Вы можете поучаствовать в соревнованиях за самый настоящий кубок. Эта награда станет украшением и, вне всяких сомнений, гордостью для Вас и Вашего любимца пишут организаторы в приглашении.

Кстати, конкурс проводят Благотворительный фонд помощи бездомным и отказным животным «Добрые руки» и приют для животных «4 с хвостиком». Выставка откроется в 12:00, в течение получаса участников зарегистрируют (стартовый взнос - 200 рублей), а к 16:00 станет ясно, кто получит кубок.

Известно, что победитель будет не один, судьи выберут лучших по номинациям:

Кроме того, для гостей и зрителей выставки проведут лотерею. Добавим, к участию также не допускаются агрессивные и непривитые животные.

Фото кубков и медалей «Гран При для Мурки» со страницы мероприятия ВКонтакте

Представителей кошачьих люди считают самыми красивыми животными. Но содержание кошки - дело не легкое. Прежде чем завести себе пушистого любимца, нужно принять тот факт, что за кошкой придется регулярно прибираться. Ежедневная уборка избавит остальных домочадцев от появления неприятного запаха, шерсти и испорченной мебели. Если у вас нет времени на приборку, то вы можете воспользоваться клининговыми услугами. Несмотря на то, что порой эти домашние животные способны нанести урон имуществу или стащить колбасу со стола, это не мешает людям обожать своих мурок или васек. «Мы в ответе за тех, кого приручили» (по повести А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»).