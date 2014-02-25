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Из Мадагаскара в Нижний Тагил: известный путешественник и писатель расскажет о своей жизни (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из Мадагаскара в Нижний Тагил: известный путешественник и писатель расскажет о своей жизни (ФОТО)

25 февраля 2014, 12:00Общество
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