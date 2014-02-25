Из Мадагаскара в Нижний Тагил: известный путешественник и писатель расскажет о своей жизни (ФОТО)

Свои первые путешествия Антон совершил в возрасте четырнадцати лет. Это был долгие поездки на электричках в крупные города России, Украины и Белоруссии. Еще будучи студентом Московского авиационного института, Антон понял, что всё свое время он хочет посвящать путешествиям. Так теперь и живет – из города в город, из страны в страну, находя при этом вдохновение делиться полученными впечатлениями с жителями городов России. В настоящее время занимается написанием, изданием и продажей собственных книг. В 2001 году Антон Викторович, к слову, принял ислам.

В Тагиле раньше не был, потому и включил в маршрут. Гости, кто придут, значит, сами заинтересовались — могут же найтись в Тагиле люди, которых интересуют путешествия поделился Антон Кротов с TagilCity.ru.

Профессиональный путешественник расскажет всем, как каждый человек может путешествовать - автостопом, пешком, на электричках, поездах и другими способами по всему миру, не затрачивая денег больше, чем на обычную домашнюю жизнь. Ответит на все ваши вопросы о путешествиях и не только, привезёт свои книги, покажет фотографии.

Лекция начнётся в 15.00, по тагильскому времени, так что просьба не опаздывать, можно даже прийти чуть пораньше! Пока что, все желающие могут почитать мой блог с новостями из Африки , подготовить свои вопросы... До встречи весной! -- обращается Антон Кротов к тагильчанам.

Фотографии со страницы Антона Кротова Вконтакте. Альбом - «Большой Мадагаскарский поход»

Лекция пройдёт в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (пр. Строителей. 1а). Вход свободный. Начало в 15.00. Подробности и иная информация – в группе встречи Вконтакте.

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