Кто они – жители Театрального сквера? Тагильчане могут сотворить городскую легенду

Кто они – случайные прохожие, гости из прошлого (или будущего?), путешественники или просто жители нашего города, которые вышли прогуляться?

Центральная городская библиотека предлагает тагильчанам и гостям города пополнить копилку городских легенд и создать свою. В работе автор должен раскрыть тайну героев композиции. Речь может идти как о вымышленных персонажах, так и о реальных личностях, связанных с ними событиях. В легенде могут быть отражены факты истории и современности Нижнего Тагила, использованы элементы фантастики и другие творческие находки.

Кстати, это интереснейший конкурс проводится в рамках празднования Дня города-2014. Победитель определится в августе.

Для вдохновения рекомендуется посидеть на скамейке, познакомиться поближе с ее завсегдатаями и разделить с ними полезное хобби, записавшись в библиотеку подсказывают организаторы.

Работы принимаются в электронном или печатном виде, подробности на сайте библиотеки в разделе «Конкурсы, акции». Выпустите свою фантазию на свободу, и, возможно, ваша легенда войдет в историю Нижнего Тагила.