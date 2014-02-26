Обновленный Nissan Juke покажут в Женеве
26 февраля 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Компания Nissan анонсировала премьеру обновленного Juke, которая состоится на Женевском автосалоне в начале марта 2014 года. По опубликованному тизеру сложно оценить, насколько серьезно японцы подошли к рестайлингу Juke, но отметили, что обновленный автомобиль станет намного ярче и будет отличаться впечатляющим дизайном. Первое появление Nissan Juke на автосалоне в Женеве в 2010 году вызвало немало разговоров в автомобильном сообществе, только ленивый не высказал свое мнение по поводу неоднозначного и, во многом, противоречивого дизайна.
Ниссановцы отметили, что обновление коснется и силовых установок, которые стали более экономичными и, соответственно, более экологичными.
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