Opel покажет `очень заряженную` Astra - OPC Extreme

Модель Astra OPC EXTREME, созданная непосредственно на базе гоночной версии Astra OPC, переносит гоночные технологии на обычные дороги.

Автомобиль проходил обкатку и доводку на трассе «Северная петля» Нюрбургринга.

На автосалоне компания Opel намерена выяснить потенциальный интерес публики к экстремальной версии. И ежели отклик будет положительным, Opel планирует начать мелкосерийное производство версии EXTREME, адаптированной для дорог общего пользования.

Композиты на основе углеволокна широко применяются в гонках «Формулы-1» для снижения массы, поэтому они нашли применение и в версии EXTREME. Высокопрочный сверхлегкий материал использован в оптимизированной конструкции заднего спойлера, диффузора, переднего спойлера, капота, поперечных распорок, кожуха двигателя, колесных дисков, вентиляционных кожухов задних колесных арок и панели крыши. Колесные диски из углепластика на 20 кг легче алюминиевых, что позволило снизить неподрессоренную массу. Снижение массы ключевых элементов способствует заметному повышению маневренности, управляемости и, удельной мощности. Автомобиль оснащен тормозными механизмами Brembo с шестипоршневыми суппортами и тормозными дисками диаметром 370 мм от гоночной версии, а также специальными 19-дюймовыми шинами размерности 245/3. Кроме того, конструкция шасси автомобиля допускает регулировку жесткости пружин и амортизаторов — так же, как в гоночном болиде.

Гоночное происхождение автомобиля заметно и в дизайне интерьера: задние сиденья отсутствуют, а на их месте установлен каркас безопасности. Водитель и пассажир размещаются в ковшеобразных сиденьях Recaro специальной конструкции с шеститочечными ремнями безопасности Schroth.