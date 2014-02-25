«Путинки» на смену хрущевкам - новое социальное жилье в России

Программа «Жилье для российской семьи» по строительству социального жилья должна завершиться до конца 2017 года. Кстати, о том, что размер жилья будет всего 18 кв.метров изданию РБК daily поведали источники в аппарате правительства.

Считается, что желающих въехать в такие квартиры найдется немного. К тому же изначально оно будет доступно не всем, а лишь тем, кто собирается улучшить свои жилищные условия, сообщают в Объединении застройщиков.

Известно, что наибольшей популярностью пользуются «однушки» экономкласса площадью 28-30 кв.метров. Специалисты уверены, что интерес к таким квартирам-студиям будет у тех, кто ограничен в средствах, а также у инвесторов, которые захотят заработать на перепродаже.

К слову, необходимым условием участия застройщика в программе станет обязательное возведение не менее 25 тыс. кв.м. жилой недвижимости. Так что предложение будет актуально только для крупных девелоперов. А государство компенсирует их расходы на коммуникации из расчета 4 тысячи рублей за 1 кв.м. от площади под застройку. В обмен на это застройщик будет обязан продать не менее половины квартир по цене 30 тыс. руб. за 1 кв. метров. Самая дешевая «путинка» обойдется в 540 тыс. руб.

Эксперты уверены, что квартиры будут популярны в регионах – в районах, которые удалены от крупных городов, где финансовые возможности населения малы. Планы Минстроя похожи на строительство хрущевок: оба проекта ставили задачей обеспечить новым жильем максимальное количество семей.

Однако, новый тип жилья стоит сравнивать не с хрущевками, а с так называемыми гостинками — односекционными панельными малогабаритками с параметрами: жилая площадь – 12-18 кв. м, кухня – 4-5 кв. м, спрос на такие квартиры на вторичном рынке высок.

Так что Свердловской области приходится расчитывать и на этот проект, ведь, зная ситуацию с аварийным жильем и проблемами с ипотечным кредитованием для малообеспеченных семей, нельзя не отметить всю необходимость новых «путинок».

Кстати, средний размер жилой площади на одного человека в США в некоторых штатах доходит до 60 кв. м, в России же этот показатель примерно в три раза меньше — «путинки» догнать Америку не помогут, полагают эксперты.