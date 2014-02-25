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«Путинки» на смену хрущевкам - новое социальное жилье в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Путинки» на смену хрущевкам - новое социальное жилье в России

25 февраля 2014, 11:20ОбществоCiNeMa
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