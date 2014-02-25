Септик «Упонор Био»: лучший среди лучших

Комфортное проживание в загородном доме включает в себя наличие ванны, душа и туалета, а также различного оборудования в виде стиральной, посудомоечной машины и т.п. Но в результате пользования этими достижениями цивилизации образуется масса отходов, которые на загородном участке, вдали от центральной канализации, неизвестно, как собрать и что с ними дальше делать. Если, конечно, не установить локальную очистную канализацию. Вот она-то и будет отличным решением проблемы утилизации хозяйственно-бытовых отходов. Однако какой же септик выбрать?

Как показывает практика, наиболее надёжный, экологически безопасный и экономически выгодный - это септик Uponor bioclean 5, идеально подходящий для использования на загородных участках. Установка данной автономной канализации обеспечит переработку 1 м3 стоковых вод в сутки - норма для проживающей за городом семьи, состоящей из 5 человек.

Устройство действует на основе сочетания двух принципов: биологической очистки и химической. Вначале в осадочном резервуаре септика происходит отстаивание взвешенных частиц путём естественного гравитационного их осаживания. Затем стоки перемещаются в технологическую камеру установки Упонор био. Технологический резервуар принудительно заполняется кислородом. Аэробные микроорганизмы, усиленно размножаясь в благодатной для них среде, так же усиленно начинают «поедать» органические вещества, расщепляя их на мельчайшие составные, безопасные для человека и природы. Одновременное действие активного ила, насыщенного аэробными бактериями, ускоряет распад органики.

После этого начинается второй этап очистки стоков в септике uponor bio: удаление из сточных вод фосфора и азота при помощи специального коагулянта - хлорида натрия. Благодаря ему происходит очень эффективная очистка вод - почти на 100%. Когда процесс очистки заканчивается, очищенная вода сбрасывается через щебёночный фильтр в грунт или направляется в ливневую канализацию (одномоментный сброс - 500 л). Обслуживание септика сводится к одно- либо двухразовому опорожнению в год осадочного резервуара (с применением ассенизационной машины) и добавлению химиката 1 раз в 2 - 6 месяцев (в зависимости от интенсивности работы устройства).

Ещё одна отличительная черта очистного сооружения Упонор био - полностью автоматизированная работа установки. Автоматизация процесса очистки производится с использованием контроллера MITSUBISHI, собирающего всю информацию с помощью специальных датчиков. Визуальная проверка работы автономной канализации возможна в любое время: над очистным сооружением возвышается приданный ему индикатор зелёного цвета. Его свечение указывает на то, что работа септика проходит в нормальном режиме и поводов для беспокойства нет.

Септик Упонор Био - просто великолепное очистное устройство: для него не требуется очень большое поле фильтрации - всего 6 м2, а не 25 м2, как для обычного дачного септика. Для его успешной работы не играет роли, на каком уровне находятся грунтовые воды и каков состав почвы, т.к. заглубление корпуса проводится на малую глубину. Притом корпус очистного сооружения, выполненный из высокопрочного полимера, совершенно не поддаётся разложению в грунте; септик Uponor bioclean 5 устойчив против воздействия агрессивной среды, и он абсолютно герметичен.