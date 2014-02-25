Спецгруппа по предотвращению коммунальных аварий: губернатор Свердловской области дал поручение на ближайший год

Кроме того, по словам руководителя ведомства Николая Смирнова, в состав группы войдут и представители Региональной энергетической комиссии Свердловской области, Департамента по местному самоуправлению и межнациональным отношениям Правительства Свердловской области, а также Департамента информационной политики Губернатора Свердловской области. Возглавит ее работу первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Алексей Шмыков, сообщается на официальном сайте губернатора.

Немного статистики: за прошедший период отопительного сезона 2013-2014 годов на объектах коммунального хозяйства возникло 125 аварий. К слову, это на 170 инцидентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в 115-ти случаях технологические нарушения были устранены в оперативном порядке, серьезных последствий не было. Но в 10 случаях это привело к серьезным последствиям – ограничению подачи ресурсов более чем на сутки. Тем не менее, в министерстве полагают, что положительные тенденции есть – уменьшение аварийности на 80%.

Вместе с тем, несмотря на неплохие, с первого взгляда, итоги, мы понимаем, что решены далеко не все проблемы. И это очень хорошо продемонстрировал пример Сухого Лога отметил Николай Смирнов.

Напомним, там случился порыв на магистральном водоводе, что оставило жителей практически на месяц без воды. Сегодня водоснабжение было уже полностью восстановлено, в городе спокойная обстановка, а по поручению губернатора продолжается строительство 3,5 километров водовода.

Чиновники сходятся во мнении, что главное сейчас – не допустить повторения подобных инцидентов. Так, на сегодняшний день уже проведен анализ водно-канализационного хозяйства всех муниципальных образований. Так, по 44 объектам есть полное осознание того, что именно требуется и какое время для этого понадобится. Кроме того, в некоторых их них работы уже ведутся. За прошедшие два года на условиях софинансирования из областного и местных бюджетов проведена модернизация систем водоснабжения в Камышлове, Тавде, пос. Малышева и др. За счет собственных средств обновляют сети Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский. Как отметил руководитель, работа в данном направлении будет организована и в других муниципальных образованиях. И вестись она будет параллельно с оптимизацией схем теплоснабжения в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года».

Большинство аварий возникает из-за технологических нарушений. Для устранения последствий аварии и восстановления водоснабжения требуется много времени. В это время жители города вынужденны терпеть отсутствие воды, что создает им огромный дискомфорт. Горизонтально-направленное бурение - это новая технология, которая позволит улучшить техническое состояние водопровода и сократить количество аварий, а также сохранить окружающий ландшафт.