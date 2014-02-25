Уралвагонзавод получил сертификат соответствия международному стандарту железнодорожной промышленности

От ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» сертификат принял ответственный представитель высшего руководства за функционирование системы менеджмента бизнеса – директор по качеству Владимир Коробко.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, внедрение стандарта IRIS на Уралвагонзаводе началось в 2011 году в рамках проектного менеджмента.

Цель проекта – создание инновационной системы менеджмента бизнеса по требованиям международного стандарт IRIS, обеспечивающей разработку и выпуск качественно новой конкурентоспособной продукции вагоностроения при минимальных затратах на протяжении всего жизненного цикла изделий.

Корпорация УВЗ подтвердила соответствие своей системы менеджмента бизнеса высоким требованиям IRIS при проведении процедуры сертификации. Она проходила в период с 23 декабря 2013 года по 25 января 2014 года в два этапа, в общей сложности было проверено 46 подразделений корпорации.