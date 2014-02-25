Уралвагонзавод получил сертификат соответствия международному стандарту железнодорожной промышленности
На заседании НП «Объединение производителей железнодорожной техники» в Москве состоялось торжественное вручение корпорации УВЗ сертификата соответствия Международному стандарту железнодорожной промышленности IRIS. Сертификат вручал Аркадий Владимирцев, генеральный директор Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» (единственный одобренный в системе IRIS Российский орган по сертификации).
От ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» сертификат принял ответственный представитель высшего руководства за функционирование системы менеджмента бизнеса – директор по качеству Владимир Коробко.
Как сообщает пресс-служба УВЗ, внедрение стандарта IRIS на Уралвагонзаводе началось в 2011 году в рамках проектного менеджмента.
Цель проекта – создание инновационной системы менеджмента бизнеса по требованиям международного стандарт IRIS, обеспечивающей разработку и выпуск качественно новой конкурентоспособной продукции вагоностроения при минимальных затратах на протяжении всего жизненного цикла изделий.
Корпорация УВЗ подтвердила соответствие своей системы менеджмента бизнеса высоким требованиям IRIS при проведении процедуры сертификации. Она проходила в период с 23 декабря 2013 года по 25 января 2014 года в два этапа, в общей сложности было проверено 46 подразделений корпорации.
Внедрение международного стандарта IRIS позволит повысить качество, надежность продукции вагоностроения, снизить внутренние издержки и, как следствие, повысить рентабельность продукции, повысить удовлетворенность потребителя и имидж корпорации, простимулирует реализацию продукции на российском и международном рынках.