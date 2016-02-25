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Екатеринбургская турфирма заплатит 50 тысяч рублей за нечищеное крыльцо
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургская турфирма заплатит 50 тысяч рублей за нечищеное крыльцо

25 февраля 2016, 11:30Общество
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