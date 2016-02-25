Екатеринбургская турфирма заплатит 50 тысяч рублей за нечищеное крыльцо
25 февраля 2016, 11:30Общество
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За благоустройством придомовых территорий обязаны следить не только управляющие компании, но и частники.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге на круглую сумму «попала» одна из туристических организаций. Квартальный инспектор заметил, что крыльцо офиса по адресу ул. Ильича, 42 давно не отчищали от снега и не убирали мусор из урны.
Административная комиссия признала турфирму виновной и выписала ей штраф в размере 50 тысяч рублей.
Однако представители компании не согласны с наказанием и намерены оспорить штраф. Якобы снег завалил подход к крыльцу в период январских праздников, когда компания не работала. После каникул снег был убран, а мусор вывезен.
Также в турфирме жалуются, что комиссия выписала штраф без предупреждения: ни одного требования привести крыльцо в порядок не поступало.
Сейчас информация оспаривается, документы готовятся к передаче в суд.
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