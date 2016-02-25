Екатеринбургская турфирма заплатит 50 тысяч рублей за нечищеное крыльцо

В Екатеринбурге на круглую сумму «попала» одна из туристических организаций. Квартальный инспектор заметил, что крыльцо офиса по адресу ул. Ильича, 42 давно не отчищали от снега и не убирали мусор из урны.

Административная комиссия признала турфирму виновной и выписала ей штраф в размере 50 тысяч рублей.

Однако представители компании не согласны с наказанием и намерены оспорить штраф. Якобы снег завалил подход к крыльцу в период январских праздников, когда компания не работала. После каникул снег был убран, а мусор вывезен.

Также в турфирме жалуются, что комиссия выписала штраф без предупреждения: ни одного требования привести крыльцо в порядок не поступало.

Сейчас информация оспаривается, документы готовятся к передаче в суд.