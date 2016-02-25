Нижний Тагил ждет «новая волна» капитальных ремонтов многоквартирных домов

В 2015 году Нижний Тагил выполнил программу кампремонта. Работы на сумму почти в 209 млн рублей были проведены в 43 объектах. Также, муниципалитет расторгнул договоры подряда в 24 многоквартирных домах потому, что компания «Стройдор» не выполняла свои обязательства.

Тем не менее, в этих домах работы закончила уже другая компания: отремонтировала системы тепло- и электроснабжения, крыши.

В этом году капитальный ремонт ждут 116 домов. Кстати, все подготовительные работы уже выполнены. Предполагаемая сумма ремонтов составляет порядка 723 млн рублей. А чтобы реализация программы шла быстрее и эффективнее, Сергей Носов предложил передать функции технического заказчика муниципалитету.

Региональный фонд идею градоначальника поддержал, но отметил, что могут возникнуть некоторые сложности. Субсидии на реализацию этой функции составляют 22 млн рублей. И пока неизвестно, одобрит ли правительство области такое решение.