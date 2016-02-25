Отель возле аэропорта. Особенности сервиса
Задержки рейсов в аэропортах случаются с удивительной регулярностью.
Подводит погода, технические неурядицы, сбои в компьютерах и т.д. Пассажирам, встречающим и провожающим это только добавляет проблем. Время между рейсами, ожидание прибытия или отправки нужно где-то провести. Здание самого аэропорта со всей его инфраструктурой пригодно только для кратковременных периодов. В остальных случаях лучшим выбором станут гостиницы у аэропорта.
Чтобы удовлетворить потребности клиентов, им необходимо не только поддерживать уровень обычных заведений подобного рода, но и превосходить их по некоторых параметрах.
Поселение в таком отеле может потребоваться различным группам людей, среди которых спортсмены, делегации, люди различных профессий. У каждого могут быть свои предпочтения или ограничения в пище. Некоторым могут понадобиться специальные условия для отдыха или восстановления сил. Все это должно учесть руководство отеля и создать самые благоприятные условия.
Особое внимание уделяется комплектации номеров и предлагаемому сервису. Гостям такого поселения важно быстро привести себя в порядок, что-то погладить или постирать. Все необходимое можно найти в номере, а при желании и заказать услугу у персонала. Также здесь можно покушать в спокойной остановке, заказать пищу с собой, если она понравилась.
Различается у гостей и время пребывания в номере. Кому-то нужно переждать всего лишь несколько часов, а кто-то может задержаться даже на несколько дней. Подобное случается, если человек прибывает в город по делам и не хочет тратить драгоценное время на поиски подходящего места проживания. Поселившись возле аэропорта, он экономит не только время на поиски, но и на дорогу. Трасса к городу хотя и загружена, но не настолько сильно, как другие магистрали. Всегда легче найти оптимальный вариант.
Авиационные вокзалы, в отличие от автомобильных, работают круглосуточно. Такого же режима должны придерживаться гостиницы домодедово, если желают принять всех требующих отдыха или ночлега.
Кроме перемещения по городу, для людей, ожидающих рейса, большое значение имеет и возможность вовремя успеть на свой самолет. Московские дороги очень непредсказуемы, уверенности в точном прибытии ни у кого нет. А тут все близко, рукой подать, нет нужды выезжать заранее и затем слоняться по зданию вокзала в ожидании посадки.