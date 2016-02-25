Садовые и заборные сетки: широкие возможности для благоустройства территории
Садовые и заборные сетки относятся к практически незаменимым материалам для благоустройства территории. Они обладают множеством преимуществ и имеют широкую сферу применения.
Сталкиваясь с необходимостью благоустройства территории, каждому из нас приходится решать множество вопросов. Это планировка, дренаж, обустройство парковок для транспорта, дорожек, газонов. Необходимо уделить внимание озеленению территории, спроектировать и установить системы полива и выполнить множество других работ. Дополнительные постройки: беседки, арки, альпинарии, детские и спортивные площадки, небольшие искусственные водоемы – все это требует не только времени, сил и средств, но также качественных материалов, позволяющих обустроить участок по своему вкусу и в рамках доступного бюджета.
Каким бы по размеру не был участок, затраты на его благоустройство всегда достаточно велики. Именно поэтому так важно правильно подобрать материалы. С одной стороны они должны быть высокого качества, с другой – переплачивать за раскрученные зарубежные бренды не всегда целесообразно. Компания «Стандартпарк» предлагает продукцию для благоустройства территорий, стоимость которой доступна широкому кругу потребителей, а качество ни в чем не уступает более дорогостоящим зарубежным аналогам.
Одним из наиболее востребованных и доступных материалов для благоустройства территории являются сетки (такие как здесь). Пластиковые сетки относятся к быстровозводимым ограждениям. Благодаря своим многочисленным преимуществам их используют практически повсеместно.
Преимущества сеток
Садовые и заборные сетки имеют множество преимуществ, среди которых в первую очередь следует отметить отличные эксплуатационные характеристики. Срок эксплуатации данных материалов составляет порядка 30 лет. Они имеют небольшой вес, абсолютно не утяжеляют конструкцию, практичны и не требуют какого-либо дополнительного ухода. Сетки отличаются простотой монтажа и имеют доступную стоимость. С их помощью можно в считанные минуты возвести любые ограждения, в том числе декоративного назначения.
Заборы, ограждения и не только…
Садовые и заборные сетки (http://www.standartpark.ru/catalog/bystrovozvodimyye-ograzhdeniya/) широко используются для возведения заборов и ограждений на дачах, загородных домах, строительных объектах. Их используют для вольеров, а также для изготовления клеток для птиц и животных.
Востребованы пластиковые сетки и в ландшафтном дизайне. Вне зависимости от того, какому стилю вы отдаете предпочтение, применение сетке найдется всегда. С помощью пластиковой сетки вы сможете добиться строгой геометрической планировки дорожек, которая характерна для классического стиля. Если вы приверженец романтического стиля, с помощью сетки вы сможете оформить беседки, арки, извилистые и многоуровневые дорожки, альпинарии, оригинальные клумбы. Выбирая деревенский стиль, мы отдаем предпочтение природным материалам, стелющимся и вьющимся густым растениям, для которых сетка станет прекрасной основой. В общем, сфера применения сетки может ограничиваться лишь вашей фантазией. Это удобный материал, который позволит воплотить любые идеи ландшафтного дизайна.