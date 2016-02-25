Садовые и заборные сетки: широкие возможности для благоустройства территории

Сталкиваясь с необходимостью благоустройства территории, каждому из нас приходится решать множество вопросов. Это планировка, дренаж, обустройство парковок для транспорта, дорожек, газонов. Необходимо уделить внимание озеленению территории, спроектировать и установить системы полива и выполнить множество других работ. Дополнительные постройки: беседки, арки, альпинарии, детские и спортивные площадки, небольшие искусственные водоемы – все это требует не только времени, сил и средств, но также качественных материалов, позволяющих обустроить участок по своему вкусу и в рамках доступного бюджета.

Каким бы по размеру не был участок, затраты на его благоустройство всегда достаточно велики. Именно поэтому так важно правильно подобрать материалы. С одной стороны они должны быть высокого качества, с другой – переплачивать за раскрученные зарубежные бренды не всегда целесообразно. Компания «Стандартпарк» предлагает продукцию для благоустройства территорий, стоимость которой доступна широкому кругу потребителей, а качество ни в чем не уступает более дорогостоящим зарубежным аналогам.

Одним из наиболее востребованных и доступных материалов для благоустройства территории являются сетки (такие как здесь). Пластиковые сетки относятся к быстровозводимым ограждениям. Благодаря своим многочисленным преимуществам их используют практически повсеместно.

Преимущества сеток

Садовые и заборные сетки имеют множество преимуществ, среди которых в первую очередь следует отметить отличные эксплуатационные характеристики. Срок эксплуатации данных материалов составляет порядка 30 лет. Они имеют небольшой вес, абсолютно не утяжеляют конструкцию, практичны и не требуют какого-либо дополнительного ухода. Сетки отличаются простотой монтажа и имеют доступную стоимость. С их помощью можно в считанные минуты возвести любые ограждения, в том числе декоративного назначения.

Заборы, ограждения и не только…

Садовые и заборные сетки (http://www.standartpark.ru/catalog/bystrovozvodimyye-ograzhdeniya/) широко используются для возведения заборов и ограждений на дачах, загородных домах, строительных объектах. Их используют для вольеров, а также для изготовления клеток для птиц и животных.