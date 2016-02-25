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Сельские населенные пункты Свердловской области испытывают недостаток магазинов, а в Нижнем Тагиле их слишком много
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Сельские населенные пункты Свердловской области испытывают недостаток магазинов, а в Нижнем Тагиле их слишком много

25 февраля 2016, 14:20ОбществоДенис Таратонов
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