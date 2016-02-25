Сельские населенные пункты Свердловской области испытывают недостаток магазинов, а в Нижнем Тагиле их слишком много

Сегодня Дмитрий Дегтярев, заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской области, рассказал о том, что из 1789 сельских населённых пунктов, 321 лишен какого-либо торгового обслуживания. Ещё в 205 деревнях организованно только выездное обслуживание, а в 33 функционируют «лавки на дому», сообщает RG.ru.

В целом по области отмечают крайне неравномерное распределение торговых точек. Если в сельских населенных пунктах магазинов не хватает, то в крупных городах их даже больше чем необходимо. Последнее обстоятельство отмечал вчера мэр Нижнего Тагила Сергей Носов во время обсуждения вопроса об объектах уличной торговли.

У нас перенасыщенность торговыми комплексами, на каждом углу есть. И чем только не торгуют. Думаю, для торговли скоро начнутся не самые веселые времена — они уже начались сказал Сергей Носов.

В то время, пока тагильчане теряются в многообразии магазинов, жителям «обделенных» населенных пунктов не остаётся ничего другого, кроме как ездить в другие, более удачливые села.