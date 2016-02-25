Старейший сотрудник «Почты России» на Урале отмечает юбилей: со 100-летием женщину поздравил В.Путин

Поздравили самого старого, и, бесспорно, самого опытного почтальона на Урале не только родственники, друзья, коллеги. Свою поздравительную речь направил и президент России Владимир Путин.

Трудовой путь Евдокии Мартыновой начался с 46-го года. Даже на пенсии женщина продолжила работать в любимом отделении почты: сначала была экспедитором, а после – лаборантом в здравпункте при Свердловском почтамте.