Старейший сотрудник «Почты России» на Урале отмечает юбилей: со 100-летием женщину поздравил В.Путин
25 февраля 2016, 12:10ОбществоТимофей Данилов
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Накануне Евдокия Мартынова, посвятившая больше 30 лет жизни работе в Свердловском почтамте, отметила свой 100-летний юбилей.
Сюжеты: Екатеринбург
Поздравили самого старого, и, бесспорно, самого опытного почтальона на Урале не только родственники, друзья, коллеги. Свою поздравительную речь направил и президент России Владимир Путин.
Трудовой путь Евдокии Мартыновой начался с 46-го года. Даже на пенсии женщина продолжила работать в любимом отделении почты: сначала была экспедитором, а после – лаборантом в здравпункте при Свердловском почтамте.
Стоит отметить, что профессиональная деятельность Евдокии Мартыновой ляжет в основу экспозиции будущего Музея почтовой связи Свердловского филиала «Почты России».
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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