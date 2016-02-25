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Старейший сотрудник «Почты России» на Урале отмечает юбилей: со 100-летием женщину поздравил В.Путин
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Старейший сотрудник «Почты России» на Урале отмечает юбилей: со 100-летием женщину поздравил В.Путин

25 февраля 2016, 12:10ОбществоТимофей Данилов
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