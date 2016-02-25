В Екатеринбурге на конспиративных квартирах задержаны два человека, подозреваемых в покушении на экс-главу УВД

Об этом сообщает следственное управление следственного комитета Свердловской области.

Подробности уголовного дела всё ещё не разглашаются ради сохранения тайны следствия. Однако известно, что двое предполагаемых преступников были задержаны на конспиративных квартирах.

Это удалось сделать благодаря слаженной работе уголовного розыска, ФСБ и следственного комитета. Сотрудники служб собрали и проанализировали большое количество информации, что и позволило выйти на след подозреваемых.

Сейчас задержанные заключены под стражу. Вероятно, их будут судить по статьям: покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или найму и незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Расследование не окончено. Сейчас следователи работают над тем, чтобы выяснить заказчиков преступления и были ли у задержанных соучастники.

Конечно, злые языки могут начать говорить о том, что было бы хорошо, если бы представители внутренних органов и спецслужб проявляли такое же рвение при расследовании преступлений, где жертвами стали обычные люди, а не генерал УВД в отставке.

Но TagilCity.ru отмечает, что спецслужбы просто выполняют свою работу, которой в последнее время у них стало больше. В начале февраля в Екатеринбурге были задержаны террористы, готовившие теракты в метро и торговых центрах.