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В Екатеринбурге на конспиративных квартирах задержаны два человека, подозреваемых в покушении на экс-главу УВД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге на конспиративных квартирах задержаны два человека, подозреваемых в покушении на экс-главу УВД

25 февраля 2016, 09:20ОбществоПавел Щербина
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