Астраханские студенты-медики распивают пиво на лекции (ВИДЕО)
25 февраля, 14:40Общество
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В сети Интернет активно обсуждают видео с участием студентов-медиков из Астрахани, распивающих пиво прямо в аудитории учебного заведения.
На кадрах видеозаписи студенты сидят в аудитории медакадемии в белых халатах и пьют пиво. Судя по постоянным взглядам на дверь, молодые люди ожидают прихода преподавателя.
Видеозапись набрала большое количество негативных комментариев. Пользователи интернета активно осуждают героев ролика, пишет «КаспийИнфо».
Видео: YouTube
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