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Новости Нижнего Тагила

Гонка улиток в Англии была отменена из-за вялого состояния моллюсков

25 февраля 2018, 14:10Добавить новость
благотворительность,соревнования,Англия,паб,улитка,гонка улиток,организаторы

Гонка улиток была отменена английским пабом из-за вялости моллюсков, впавших в спячку с наступлением холодной погоды.

Английский город Плимут собирался провести благотворительное мероприятие с гонкой улиток. Все собранные во время соревнования моллюсков пожертвования должны были передать в организацию экстренной медицинской помощи Devon Air Ambulance.

Однако из-за холодной погоды улитки впали в спячку и отказались ползать, o чем перед началом мероприятия пабу сообщили в зоомагазине. Как пишет Iz.ru, гонки улиток будут проведены позднее.

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