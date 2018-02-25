Гонка улиток в Англии была отменена из-за вялого состояния моллюсков

Гонка улиток была отменена английским пабом из-за вялости моллюсков, впавших в спячку с наступлением холодной погоды.

Английский город Плимут собирался провести благотворительное мероприятие с гонкой улиток. Все собранные во время соревнования моллюсков пожертвования должны были передать в организацию экстренной медицинской помощи Devon Air Ambulance.





Однако из-за холодной погоды улитки впали в спячку и отказались ползать, o чем перед началом мероприятия пабу сообщили в зоомагазине. Как пишет Iz.ru, гонки улиток будут проведены позднее.