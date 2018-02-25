Гонка улиток в Англии была отменена из-за вялого состояния моллюсков
25 февраля, 14:10Общество
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Гонка улиток была отменена английским пабом из-за вялости моллюсков, впавших в спячку с наступлением холодной погоды.
Английский город Плимут собирался провести благотворительное мероприятие с гонкой улиток. Все собранные во время соревнования моллюсков пожертвования должны были передать в организацию экстренной медицинской помощи Devon Air Ambulance.
Однако из-за холодной погоды улитки впали в спячку и отказались ползать, o чем перед началом мероприятия пабу сообщили в зоомагазине. Как пишет Iz.ru, гонки улиток будут проведены позднее.
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