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Новости Нижнего Тагила

Конкурс на лучшее эссе o несделанных абортах стартует в Екатеринбурге

25 февраля 2018, 15:45Добавить новость
дети,Екатеринбург,аборт,роды,эссе,центр защиты семьи,Колыбель
Самые реалистичные и яркие истории этого конкурса будут включены в сборник, который выпустит Центр защиты семьи «Колыбель» для женских консультаций и практикующих психологов.

Конкурс «Родить, нельзя убить!» будет принимать истории o незапланированных беременностях, не закончившихся абортом, o спасении жизни малыша, несмотря на возникшие трудности и o принятии родителями единственного правильного решения — рожать. По словам организаторов, главная цель конкурса — поддержка мам, столкнувшихся с незапланированной беременностью и помощь в выборе в пользу ребенка.

Истории, присланные на конкурс, могут быть анонимными, автором сможет стать любой из членов семьи, a также врач или психолог, сопровождающий беременность. Все работы, без указания автора, будут размещены на страничке ЦЗС «Колыбель», лучшие истории выберут с помощью интернет-голосования.

Координировать конкурс будет православный приют для женщин с детьми «Нечаянная радость», пишет «Облгазета».

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