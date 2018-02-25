Конкурс на лучшее эссе o несделанных абортах стартует в Екатеринбурге

Конкурс «Родить, нельзя убить!» будет принимать истории o незапланированных беременностях, не закончившихся абортом, o спасении жизни малыша, несмотря на возникшие трудности и o принятии родителями единственного правильного решения — рожать. По словам организаторов, главная цель конкурса — поддержка мам, столкнувшихся с незапланированной беременностью и помощь в выборе в пользу ребенка.





Истории, присланные на конкурс, могут быть анонимными, автором сможет стать любой из членов семьи, a также врач или психолог, сопровождающий беременность. Все работы, без указания автора, будут размещены на страничке ЦЗС «Колыбель», лучшие истории выберут с помощью интернет-голосования.





Координировать конкурс будет православный приют для женщин с детьми «Нечаянная радость», пишет «Облгазета».