Необычное поздравление к 23 февраля появилось на тагильском пруду (ФОТО)
25 февраля, 11:20Общество
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Большая надпись «С праздником 23 февраля!» написана прямо на снегу нижнетагильского пруда. Съемка надписи с воздуха выполнена коптером.
Сюжеты: Нижний Тагил
Примерно 10-метровое поздравление написали на снегу пруда, а затем сняли надпись с максимальной высоты при помощи летательного аппарата с видеокамерой.
Создатели необычного поздравления написали в Instagram, что было очень холодно, но все-таки они это сделали.
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Фото Instagram
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