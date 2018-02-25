-18
Свердловская область
Нижний Тагил
-18
ночь: -22
утро: -25
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.76 + 0.11
EUR 69.63 - 0.18
Новости Нижнего Тагила

Обманутые дольщики Екатеринбурга пришли в штаб Путина с черными шарами (ФОТО)

25 февраля 2018, 13:05Добавить новость
Екатеринбург,строительство,обман,дольщики,обманутые дольщики,долевое строительство,предвыборный штаб

Более 50 человек, пострадавших от недобросовестного застройщика, пришли в предвыборный штаб Путина, чтобы написать письмо президенту. В руках у каждого был черный воздушный шар, символизировавший траур и отчаяние.

Дольщики уже писали президенту письмо, добиваясь помощи в сложившейся с банкротством застройщика ситуации. Обращения были перенаправлены в Министерство строительства России, но решения по делу пока не найдено. Застройщик дома по улице Щербакова, 20 сейчас отбывает срок за мошенничество.

По сообщению «Е1.ru», некоторые вкладчики, планировавшие построить в доме несколько квартир, потеряли миллионы рублей. Всего застройщик Владимир Воробьев обманул 157 человек.

Екатеринбург,строительство,обман,дольщики,обманутые дольщики,долевое строительство,предвыборный штабЕкатеринбург,строительство,обман,дольщики,обманутые дольщики,долевое строительство,предвыборный штаб
Фото «Е1.ru»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Новый состав комиссии по защите прав дольщиков утвержден главой Свердловской области
6 февраля, 23:35
0 0
6,5 лет тюрьмы назначено предпринимателю из Екатеринбурга за обман дольщиков
23 декабря 2017, 09:00
0 0
3,2 млрд рублей Екатеринбург потратит на строительство нового НИИ ОММ
13 февраля, 10:00
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 447
Подписаться на новости