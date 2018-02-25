Обманутые дольщики Екатеринбурга пришли в штаб Путина с черными шарами (ФОТО)

Более 50 человек, пострадавших от недобросовестного застройщика, пришли в предвыборный штаб Путина, чтобы написать письмо президенту. В руках у каждого был черный воздушный шар, символизировавший траур и отчаяние.

Дольщики уже писали президенту письмо, добиваясь помощи в сложившейся с банкротством застройщика ситуации. Обращения были перенаправлены в Министерство строительства России, но решения по делу пока не найдено. Застройщик дома по улице Щербакова, 20 сейчас отбывает срок за мошенничество.



По сообщению «Е1.ru», некоторые вкладчики, планировавшие построить в доме несколько квартир, потеряли миллионы рублей. Всего застройщик Владимир Воробьев обманул 157 человек.



