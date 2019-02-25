Директор «Юности» возглавит спортшколу «Юпитер» и ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:38ОбществоФото: личная страница в социальной сети Александра Долгорукова
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С 1 марта Александр Долгоруков вступит в новую должность.
Сюжеты: Нижний Тагил
О новом назначении руководителя спортивной школы «Юность» сообщила начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила Ирина Еремеева.
Бывший директор «Юпитера» Сергей Кутемов, который занимал данную должность в течение 20 лет, назначен директором ДЮСШ «Юность». Еремеева пояснила, что причиной такой перестановки является стандартная ротация кадров.
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