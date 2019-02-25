Драка между сотрудниками ДПС и покупателями «Пятёрочки» произошла в Новоуральске

Вечером 23 февраля на кассе магазина «Пятёрочка» у одной из покупательниц продавцы обнаружили бутылку алкоголя, которую женщина пыталась украсть. На предложение оплатить товар она ответила отказом и начала бить другие бутылки о пол.

Инцидент, из-за которого началась драка Видео Видео: E1.RU

Продавцы попытались остановить дебоширку, но за неё вступились трое знакомых мужчин. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку, на вызов прибыл экипаж ДПС, находившийся поблизости. Они пытались удерживать зачинщиков, применив к ним физическую силу.

Сотрудники ГИБДД пытались насильно удержать этих покупателей в магазине. Одному парню очень сильно надо было выйти, его тоже не пускали. Потом применили физическую силу. Одного толкали об шкафы, а второго повалили на пол. Он кричал, что у него перелом, но я видел только, что у него нога в крови. На парня, который начал снимать, тоже напали, пытались забрать телефон,рассказал очевидец драки по имени Евгений.

Драка между сотрудниками ДПС и дебоширами Видео Видео: E1.RU

Версию произошедшего со стороны полиции озвучил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он подтвердил информацию, которую сообщили сотрудники магазина, передаёт E1.ru.

Все трое — местные жители, которые неоднократно привлекались к административной ответственности, к уголовной. Всем троим, удалось избежать посещения мест лишения свободы. Двоих из них доставили в отдел полиции и поместили в камеру для административно задержанных. Сегодня, 24 февраля, из полиции их доставили в суд. Представители руководства торговой точки предоставят завтра документы о причиненном ущербе. По данному факту руководством полиции Новоуральске назначена служебная проверка, которая и даст оценку действиям наряда ГИБДД,сообщил полковник Горелых.