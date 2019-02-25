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Драка между сотрудниками ДПС и покупателями «Пятёрочки» произошла в Новоуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
2019 02 24 23 39 08

Драка между сотрудниками ДПС и покупателями «Пятёрочки» произошла в Новоуральске

Сегодня, 08:00ОбществоФото: Скриншот из видео конфликта/ E1.ru
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