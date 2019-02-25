Момент падения глыбы льда со здания мэрии Екатеринбурга на пенсионерку попал на видео

С 23 по 25 февраля представители мэрии Екатеринбурга изучали видеозаписи с камер наблюдения в попытке обнаружить момент падения ледяной глыбы на пожилую женщину. Сначала городские власти утверждали, что отсмотрели несколько часов видео, но не смогли установить места, откуда упал кусок льда.