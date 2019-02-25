Момент падения глыбы льда со здания мэрии Екатеринбурга на пенсионерку попал на видео
Сегодня, 22:30ОбществоФото: Скриншот из видео/ E1.ru
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В сети интернет появилось видео, на котором запечатлён момент того, как на 79-летнюю пенсионерку падает ледяная глыба. Видеозапись перед опубликованием несколько дней изучала администрация Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
С 23 по 25 февраля представители мэрии Екатеринбурга изучали видеозаписи с камер наблюдения в попытке обнаружить момент падения ледяной глыбы на пожилую женщину. Сначала городские власти утверждали, что отсмотрели несколько часов видео, но не смогли установить места, откуда упал кусок льда.
Видео с моментом падения ледяной глыбы на пенсионеркуВидео
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Видео: E1.ru
Только под вечер 25 февраля администрация признала, что глыба действительно упала на женщину со здания мэрии, сообщает E1.ru. Напомним, инцидент произошёл 23 февраля около 12:00. 79-летняя женщина получала повреждения лица и груди, медики наложили швы.
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