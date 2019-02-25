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Момент падения глыбы льда со здания мэрии Екатеринбурга на пенсионерку попал на видео
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
2019 02 25 21 58 45

Момент падения глыбы льда со здания мэрии Екатеринбурга на пенсионерку попал на видео

Сегодня, 22:30ОбществоФото: Скриншот из видео/ E1.ru
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