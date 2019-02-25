Начата проверка: пенсионерке в Кировграде отказали в рецепте на льготные лекарства

У пожилой женщины гипертония и сахарный диабет. На льготной основе в поликлинике ей должны были выписать рецепт на получение лекарств.

Как сообщили СМИ, женщина неоднократно обращалась за рецептом к врачу. После нескольких обращений рецепт для получения лекарств для лечения диабета был выписан, второй рецепт – для лечения гипертонии пациентка так и не получила.