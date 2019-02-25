Начата проверка: пенсионерке в Кировграде отказали в рецепте на льготные лекарства
Сегодня, 18:40ОбществоФото: pixabay.com
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В Кировграде начата проверка в связи с сообщением в СМИ об отказе в выдаче льготных лекарств пенсионерке.
У пожилой женщины гипертония и сахарный диабет. На льготной основе в поликлинике ей должны были выписать рецепт на получение лекарств.
Как сообщили СМИ, женщина неоднократно обращалась за рецептом к врачу. После нескольких обращений рецепт для получения лекарств для лечения диабета был выписан, второй рецепт – для лечения гипертонии пациентка так и не получила.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в поликлинике будет проведена проверка.
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