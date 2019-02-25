Нижнетагильский драмтеатр стал участником Общероссийской программы «Большие гастроли»
Сегодня, 19:51ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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Впервые за 14 лет Нижнетагильский драматический театр вошел в списки участников Ежегодной всероссийской программы «Большие гастроли».
Сюжеты: Нижний Тагил
Программу осуществляют Минкультуры РФ и Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности. В рамках мероприятия Нижнетагильский театр покажет спектакли в Ульяновском драмтеатре.
В настоящее время Нижнетагильский драмтеатр проводит переговоры с театром Ульяновска о назначении даты гастролей, об этом сообщил редакции TagilCity.ru представитель театра.
С гастролями в город прибудут труппа драмтеатра Ульяновска, а также представители Московского драмтеатра, которые покажут спектакль «Человек», сообщается на сайте Нижнетагильского драмтеатра.
Напомним, что в этом году Нижнетагильский драмтеатр примет участие в Фестивале театров малых городов России.
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