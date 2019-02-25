Нижнетагильский драмтеатр стал участником Общероссийской программы «Большие гастроли»

Программу осуществляют Минкультуры РФ и Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности. В рамках мероприятия Нижнетагильский театр покажет спектакли в Ульяновском драмтеатре.

В настоящее время Нижнетагильский драмтеатр проводит переговоры с театром Ульяновска о назначении даты гастролей, об этом сообщил редакции TagilCity.ru представитель театра.

С гастролями в город прибудут труппа драмтеатра Ульяновска, а также представители Московского драмтеатра, которые покажут спектакль «Человек», сообщается на сайте Нижнетагильского драмтеатра.